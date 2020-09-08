Безос третий год подряд стал самым богатым американцем

Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.
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Места в десятке богатейших американцев также заняли экс-глава Microsoft Стив Балмер ($69 млрд), бизнесмен и изобретатель Илон Маск ($68 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и Сергей Брин ($65,7 млрд), а также дочь создателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон ($62,3 млрд).
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. Компания изначально торговала пластинками и книгами. Amazon первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра в оффлайн-режиме.
Как передавал NEWS.ru, Bloomberg признал бывшую жен Безоса Маккензи Скотт самой богатой женщиной в мире. Состояние экс-супруги главы Amazon оценивается в $68 млрд.
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