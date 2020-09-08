Безос третий год подряд стал самым богатым американцем

https://static.news.ru/photo/884ff790-f1df-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.

Издание опубликовало рейтинг во вторник, 8 сентября. За 56-летним владельцем Amazon расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд). Глава Facebook Марк Цукерберг стал третьим с состоянием $85 млрд. Далее следуют инвестор Уоррен Баффет ($73,5 млрд) и один из основателей и руководителей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд).

Места в десятке богатейших американцев также заняли экс-глава Microsoft Стив Балмер ($69 млрд), бизнесмен и изобретатель Илон Маск ($68 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и Сергей Брин ($65,7 млрд), а также дочь создателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон ($62,3 млрд).

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. Компания изначально торговала пластинками и книгами. Amazon первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра в оффлайн-режиме.

Как передавал NEWS.ru, Bloomberg признал бывшую жен Безоса Маккензи Скотт самой богатой женщиной в мире. Состояние экс-супруги главы Amazon оценивается в $68 млрд.