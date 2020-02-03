За прошедшую неделю средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России выросли на две копейки, а на дизельное топливо — на две копейки снизились.
Как
За прошедшую неделю бензин Аи-92 более всего подорожал в Приволжском федеральном округе (на 6 коп.), а бензин Аи-95 — в Центральном федеральном округе (на 3 коп.). При этом средние биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 снизились.
Как писал NEWS.ru, в последнюю неделю января падение рубля в первую очередь было обусловлено снижением нефтяных котировок — стоимость барреля Brent опустилась к $56. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться. Страны ОПЕК спешно готовят экстренное заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае, из-за которой цены на углеводороды обвалились более чем на 10% за неделю.
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