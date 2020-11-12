Бензин проверит «тайный покупатель»: что даст контрольная закупка на АЗС

Росстандарт будет проверять работу АЗС в режиме «тайного покупателя», сообщил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов. По его словам, без предупреждения будут оценивать и качество продаваемого топлива, и количество, реально заливаемое в бак автомобиля. Сейчас заправки заранее знают о проверках и имеют возможность скрыть нарушения, если таковые имеются. Можно ли больше не опасаться за качество бензина, разбирался NEWS.ru.

Начала контрольных закупок в режиме «тайного покупателя» придётся немного подождать. Они стартуют после 1 июля следующего года.

Был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он даст нам, как органу госконтроля и надзора, возможность осуществлять такие проверки в режиме «тайного покупателя». Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили — и по качеству, и по количеству топлива, выявили нарушения, — пояснил в ходе прямой линии по качеству моторного топлива в эфире «Авторадио» Алексей Кулешов.

В данный момент, по словам чиновника, Росстандарт обязан заранее предупреждать АЗС о том, что к ним придёт проверка.

Удивительно, но режим «тайного покупателя» вызывает нарекания и у тех, кто занимается проверками работы АЗС, и у тех, кого проверяют. Правда, по разным причинам.

В России запрещены плановые проверки малого и среднего бизнеса, поэтому непонятно о каком «тайном покупателе» может идти речь, отмечает председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов.

«Тайный покупатель» сможет прийти на заправки, принадлежащие крупным нефтяным компаниям. Но у нас основная масса нарушений фиксируется у субъектов малого и среднего предпринимательства — проверки которых запрещены, хоть «тайным» хоть явным покупателем. Алексей Смирнов председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль»

Поэтому с 1 июля ситуация с проверками на российских заправках особо не изменится, считает эксперт. Он советует Росстандарту вместо практики «тайных покупателей» перейти к электронному формату передачи данных и контроля качества на АЗС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Независимом топливном союзе (НТС) сообщили, что не в восторге от принятия нового закона. В разговоре с NEWS.ru президент НТС Павел Баженов заявил, что нарекания вызывает предложенная методика проверки с помощью «тайных покупателей».

Берётся канистра, ставится на весы и по весу определяется недолив. Это не соответствует нормативам самого Росстандарта. Сейчас проверка недолива происходит с помощью специальных мерников, которые обеспечивают необходимую точность. Это процедура, установленная самим надзорным ведомством. Если говорить о качестве, то отбор проб тоже должен идти с соблюдением методики, чтобы не допустить погрешностей. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

В НТС также полагают, что проверки в режиме «тайного покупателя» не должны становиться основанием для каких-либо санкций в отношении АЗС. Там считают, что при таком подходе проверка должна носить профилактический характер — для контроля за ситуацией и пресечения потенциальных правонарушений.

Президент НТС также предупреждает, что контроль в режиме «тайного покупателя» открывает дополнительную возможность для коррупции со стороны самих проверяющих.

Суррогат и недолив

Между тем, в ходе проверок Росстандарта, нарушения по качеству топлива находят на 9% АЗС, сообщил Алексей Кулешов. Пять лет назад некачественное горючее находили на каждой пятой заправке. Что касается вида топлива, то некондиционным чаще оказывается дизель, чем бензин.

По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то где-то 10-15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию, — сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Нарушения по качеству топлива чаще выявляются у небольших сетей или независимых заправок, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний и региональных сетей, сообщил замглавы Росстандарта.

Павел Баженов считает, что одной из причин может быть выборка Росстандарта и общественных проверяющих, в которую включается большая доля малых АЗС.

Крупные сети не рискуют торговать некачественным топливом из-за высоких оборотных штрафов, отмечает руководитель Федерации автомобилистов России, член общественного совета Росстандарта Сергей Канаев. По его словам, им проще «зарабатывать» на недоливе горючего. А вот у небольших сетей, действительно, могут быть проблемы с качеством.

Впрочем, ситуация с качеством топлива, по крайней мере в некоторых регионах, улучшается. Как сообщил Алексей Смирнов, по итогам проверок, проведённых его организацией в этом году во Владимирской области, некондиционный бензин был обнаружен в 10% от закупленных проб. В прошлом году было около 18%. Дизельное топливо не соответствовало требованиям в 18% случаев против 28% в 2019-м.

На улучшение ситуации отчасти повлияли оборотные штрафы, которые накладываются за продажу некачественного горючего. К тому же в этом году значительно — с 11% до 3% — сократилось число заправок, торгующих дистиллятами (суррогатное горючее, которое продаётся вместо дизеля. — NEWS.ru), — пояснил эксперт.

Напомним, за торговлю некачественным топливом АЗС выписывают штраф в размере 1% выручки от продажи горючего, но не менее 500 тыс. рублей. При повторном нарушении он возрастает до 3% с оборота, но не менее 2 млн рублей. Обсуждается также идея внедрения оборотных штрафов за недолив топлива, но пока она не реализована.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, проблем с недоливом топлива ничуть не меньше, чем с качеством. Его Росстандарт обнаруживает в 20% случаев, даже несмотря на предварительное предупреждение, сообщил Алексей Кулешов. По его словам, в этом году Росстандарт получил от граждан порядка 500 жалоб на недолив топлива. Какие-то из них подтверждаются, какие-то нет.

Большое количество подобных нарушений можно объяснить высокими требованиями к точности измерения, поясняет Сергей Канаев.

Для Росстандарта недолив — это 0,5% — то есть 50 миллилитров на 10 литров. По сути, такой недолив не создаёт покупателю никаких проблем. К тому же не у всех АЗС есть новое оборудование, которое позволяет обеспечить нужную точность. Но мы в ходе мониторинга прошлого года фиксировали недолив от 3% до 12% — это уже серьёзно. Сергей Канаев соучредитель Федерации автовладельцев России соучредитель Федерации автовладельцев России

Проблема, по словам эксперта, заключается не в заправках, недоливающих совсем немного, в том числе из-за старого оборудования, а в АЗС, которые недоливаю много и делают это намеренно с помощью специального программного обеспечения. «Тайный покупатель» нужен для определения именно таких злоумышленников, поясняет глава ФАР.

Он оценивает новый режим проверки положительно, поясняя, что поймать за руку нарушителей в ходе официальной проверки очень сложно. Переключить программное обеспечение с недолива на нормальный режим можно за полминуты, поэтому плановые проверки Росстандарта пока мало что дают, сетует эксперт.