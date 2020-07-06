Стоимость бензина на российских АЗС может серьёзно вырасти, если правительство не примет необходимые меры, включающие снижение налоговой нагрузки на отрасль, заявили NEWS.ru в Независимом топливном союзе. Ранее стало известно, что Минэнерго и другие профильные министерства отвергли предложения НТС о переходе к рыночному регулированию цен. Между тем, эксперты полагают, что наблюдавшееся в июне ускоренное подорожание горючего долго не продлится. Что будет дальше с ценами на АЗС, — в материале портала.

Предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом. При этом, профильные ведомства отвергли инициативу независимых игроков, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо министерства энергетики. В документе, в частности, говорится о нецелесообразности приостановки действия демпфера до конца года.

Как пояснили NEWS.ru в Независимом топливном союзе, направленные правительству предложения касались трёх блоков возможных мер — экономических, например, снижение НДС, эксплуатационных, и, главное, ценовых — приостановка действия демпфируюшего механизма и переход к рыночному регулированию стоимости топлива.

Демпфер сегодня де-факто стал налогом на кризис. В настоящее время цены, с точки зрения макроэкономической ситуации, должны падать, а у нас они растут. Если бы не демпфер, мы бы удивили снижение цен — сначала оптовых, потом розничных. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

Демпфер обеспечивает стабильность цен на внутреннем рынке как при росте, так и при падении мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Когда экспортные цены превышают установленную правительством условную стоимость горючего в России, нефтяные компании получают компенсацию от государства при поставках топлива на внутренний рынок. В обратном случае уже нефтяники вынуждены платить в бюджет. В результате, когда во всем мире нефть, а вместе с ней с нефтепродукты, дорожали, демпфер позволял не поднимать топливные цены внутри России. Зато, когда сырьевые котировки резко упали, цены на бензин в Европе снизились, а в России — нет.

В момент наименьших цен в апреле выплаты компаний по демпферу на автобензин доходили до 18,8 тыс. рублей за тонну. В июне они снизились до 7,4 тыс. рублей, а при котировках начала июля составили бы 5,4 тыс. рублей за тонну, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.

Таким образом, демпфер позволяет государству частично компенсировать потери от обвального снижения поступлений по НДПИ и таможенной пошлины, в апреле поступления по демпферу составили около 70 млрд рублей. Оптовые цены на топливо устанавливаются с учётом демпфера, хотя его влияние на них опосредованно, поскольку величина демпфера становится известной только по окончании месяца реализации. Что касается розничных цен, то они традиционно менее волатильны по сравнению с оптовыми. Поэтому было бы неправильным предполагать, что цены на АЗС снизились бы на величину демпфера. Сергей Ежов главный экономист VYGON Consulting главный экономист VYGON Consulting

Ради бюджета

Основным аргументом для возражений со стороны министерств, по словам Павла Баженова, были интересы бюджета, который недополучил бы часть доходов при отмене демпфирующего механизма. Президент НТС подтвердил, что предложения топливного союза подразумевают выпадающие доходы бюджета, но именно этот вариант он считает самым адекватным. В ином случае, для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нужно либо повышать цены на АЗС, либо усилить нагрузку на нефтяные компании, пояснил он.

Правительство не станет менять систему налогообложения на топливном рынке, уверен эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв. По его словам, поступления в бюджет — главное, что волнует финансовые власти. Именно поэтому они не пойдут на отмену демпфирующего механизма и не будут снижать топливные акцизы. Особенно сейчас, когда расходы бюджета растут, а доходы упали из-за резкого снижения цен на нефть, пояснил эксперт.

Тот факт, что внутренние российские цены вдруг стали выше экспортных, властями рассматривается, как временное явление. Такое происходило редко и, как правило, долго не длилось. Этим и обосновывается нежелание что-то менять — зачем из-за временного явления перестраивать всю систему. Впрочем, такой вопрос может возникнуть, если текущая ситуация продлится достаточно долго. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Как пояснил NEWS.ru источник в правительстве РФ, демпфер является взаимовыгодным механизмом — в прошлом году благодаря ему нефтяники получили около 300 млрд руб компенсации, а в этом, при цене нефти около $40 за баррель, бюджет РФ может получить около 400-500 млрд рублей. Таким образом, механизм, концептуально устраивающий как переработчиков, так и правительственные структуры, отменять было бы нелогично, отметил источник.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что в случае отмены демпфера российский бюджет недополучит порядка 1 трлн рублей.

Свободные цены

Из письма Минэнерго также следует невозможность либерализации цен, которое предлагал НТС. Как пояснил Павел Баженов, сегодня поднимать розничную стоимость топлива не позволяют рекомендации ФАС в адрес нефтяных компаний. Те вынуждены держать свои ценники, а независимым АЗС приходится под них подстраиваться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена демпфера и переход к рыночному ценообразованию в рознице позволит снизить цены на топливо, уверяет президент НТС. По его словам, они сейчас не снижаются во многом из-за того, что все понимают — если завтра конъюнктура изменится, то поднять цены уже никто не даст. Поэтому мы живем в условиях постоянного постепенного увеличения стоимости топлива в рамках инфляции, пояснил представитель отрасли.

Между тем переход исключительно на рыночные рельсы может в определённый момент привести к подорожанию горючего, предупреждает Алексей Калачёв.

При рыночном ценообразовании, если государство сохранит демпфер и акцизы — мы увидим рост стоимости топлива. Если отменить акцизы и демпфер, то будет снижение цен, но больше оптовых, чем розничных. А потом всё равно возможно подорожание, причём не регулируемое. Если нефть начнёт заметно дорожать, мы можем увидеть взлёт цен, подобный тому, что было в 2018 году, — пояснил аналитик.

Тем временем, по данным Росстата, средняя розничная стоимость бензина в России в июне выросла на 0,7%. Это практически втрое больше, чем за предыдущие пять месяцев, ведь с начала года общая прибавка составила 0,9%. В третью неделю июня топливо подорожало сразу на 13 копеек, правда затем динамика снизилась до 5 копеек. На данный момент литр бензина в среднем стоит 45,18 рубля.

Основная причина ускоренного роста цен на АЗС — резкое подорожание бензина в опте, считают эксперты. На прошлой неделе его биржевая стоимость выросла до рекордных отметок.

По итогам торговой сессии 3 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,78 тыс. рублей за тонну, сообщил ПРАЙМ со ссылкой на данные биржи. Цена бензина Аи-92 поднялась до 51,29 тыс. рублей за тонну.

Котировки Аи-92 и дизельного топлива сейчас ниже максимумов 2018 года, рекордный рост зафиксирован только по Аи-95. Это связано с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением спроса, которое опередило восстановление производства Аи-95. В ближайшее время следует ожидать наращивания производства бензина, поэтому баланс будет восстановлен, — отметил Сергей Ежов.

По его словам, сейчас ретейлеры компенсируют убытки от реализации Аи-95 за счёт Аи-92 и дизельного топлива, и у участников рынка есть возможность удерживать рост розничных цен в пределах инфляции.

В НТС полагают, что главными причинами роста биржевой стоимости стало временное, до 30 июня, снижение в два раза нормативов обязательных продаж нефтепродуктов на бирже: бензина с 10% до 5% от объёма производства, дизтоплива — с 6% до 3%, а также решение регуляторов о запрете на импорт нефтепродуктов, что привело к существенному снижению предложения топлива внутри страны.

Пока повышение розничных цен укладывается в инфляционный коридор, но какие-то оперативные меры, чтобы изменить этот тренд не принимаются, все надеются, что скорректируется внешняя экспортная альтернатива и всё будет нормально. Если оперативных мер не будет, мы уже в июле увидим серьёзный рост розничных цен, который может превысить темпы инфляции, — считает Павел Баженов.

Он напомнил, что в 2018 году правительство пошло на экономические меры для сдерживания роста цен — снизило размер топливных акцизов. Сегодня также нужны экономические меры, уверен представитель отрасли.

Алексей Калачёв отмечает, что ситуация с нехваткой топлива возникла искусственно — НПЗ снизили его производство на период низкого спроса в условиях самоизоляции, а когда карантин резко отменили, и спрос начал восстанавливаться, они не успели подстроиться. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и объёмы продаж возвращаются, отметил эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов заверил, что бензина и дизельного топлива в России хватит на всех. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции, посвящённой глобальному рынку нефтепродуктов.

Суточное производство автомобильного бензина с 1 по 30 июня увеличилось на 35%, в июле по планам компаний ожидается объём производства, превышающий значения 2019 года. Кроме того, из-за особенностей налоговой и таможенной системы даже при стабилизации цен на нефть маржа НПЗ в июле перейдет в положительную зону. Поставок бензина и дизельного топлива хватит по всем каналам сбыта, в этом можно не сомневаться, — заверил он.

Директор департамента признал, что рост оптовых цен оказывает определённое давление на цены в рознице. При этом, по его словам, предпосылок для увеличения цен на российских АЗС темпами, превышающими уровень инфляции, сейчас не видно.

В Минэнерго отказались от дополнительных комментариев о том, что будет с ценами на топливо.

Пока рост розничных цен топлив с начала года в среднем не превышает 1%, что ниже инфляции, которая составила 2,6%. В дальнейшем также следует ожидать, что подорожание не превысит инфляции. В то же время в соответствии с Налоговым кодексом условные оптовые цены бензина и дизельного топлива, которые используется для расчёта демпфера, увеличиваются с 1 января 2021 года на 5%. Если инфляция окажется ниже, то формула демпфера в Налоговом кодексе должна быть скорректирована, — отметил Сергей Ежов.

Алексей Калачёв считает, что ускоренное подорожание бензина закончится уже в июле. По итогам года рост цен на топливо не превысит инфляцию, хотя в отдельные периоды возможны колебания, подытожил аналитик.