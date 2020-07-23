Министерство энергетики разработало проект постановления правительства об отмене запрета на ввоз в нашу страну топлива, срок действия которого рассчитан до начала октября. Экономисты объясняют, как данный шаг может ударить по бумажникам российских автолюбителей.

Дата отмены запрета, действующего с 2 июня, в проекте не указана, но отмечается, что постановление вступит в силу со дня его подписания. При этом на портале проектов нормативных правовых актов сообщается , что документ был разработан в связи с восстановлением спроса на внутреннем рынке и завершением ограничительных мер в связи с COVID-19. Минэнерго на прошлой неделе уже сообщало о факте восстановления спроса и вместе с антимонопольной службой говорило о возможности досрочно аннулировать запрет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что запрет нужно снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. Он растёт в связи с отменой в регионах РФ мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе со снятием ограничений на передвижение граждан.



Министерство попутно приводит и данные о росте производства бензина в России: в июне оно достигло 3,1 млн тонн, что на 32% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 39%, до 2,8 млн тонн, а экспорт снизился в два раза. Исходя из этого, чиновники полагают, что на внутреннем рынке сложился профицит и импорт топлива никак не обрушит текущие цены на АЗС.

Благодаря временному запрету суточное производство автомобильного бензина с 1 июня по 30 июня 2020 года стабильно превышало растущий спрос.

Данный запрет был нужен для того, чтобы в конкретный период провала на рынках защитить отечественных производителей от дешёвого импорта. Они не могли конкурировать в снижении цен, поскольку ограничены акцизами и демпфером. В этом случае поставщики импортного бензина получали бы конкурентное преимущество, они ведь не имели этой нагрузки. Теряя внутренний рынок, НПЗ были бы вынуждены останавливать производство и нести убытки. Нефтяникам тогда выгоднее было бы больше продавать сырой нефти, чем нести убытки на её переработке для внутреннего рынка.

mos.ru

Однако мировые цены на нефть достаточно быстро восстановились. Актуальность доходов по демпферу для бюджета снизилась, так как увеличатся «стандартные» поступления нефтегазовых доходов — по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине.

С другой стороны, и внутренний спрос достаточно быстро восстановился. К примеру, текущие отгрузки бензина на внутренний рынок выросли примерно на 65–70% с конца апреля и находятся на уровне прошлого года или даже чуть выше. Таким образом, спрос достаточно быстро восстановился — а вот это уже может привести к росту цен на внутреннем рынке.

Теоретически открытая возможность ввоза делала выгодными поставки импортного топлива практически в любую точку России. Сейчас же демпфер снизился до пяти-шести тысяч рублей за тонну, а при сохранении текущих котировок он уменьшится до двух-трёх тысяч рублей за тонну. Таким образом, фактор демпфера теперь сравнительно невелик и снятие запрета импорта позволит закрыть локальные дефициты за счёт поставок из Белоруссии, но не приведёт к новым направлениям импорта топлива. Сергей Ежов главный экономист VYGON Consulting главный экономист VYGON Consulting

Тем не менее, по словам Сергея Ежова, в дальнейшем возможно повторение ситуации высокого демпфера, что опять даст необоснованное преимущество импорту. Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы величина акциза на импортное топливо увеличивалась на величину демпфера. В этом случае импортёры будут находиться в равных условиях с внутренними производителями.

На АЗС цены не изменятся

Отмена запрета на импорт моторного топлива никак не отразится на розничных ценах, считают опрошенные эксперты. Объяснение простое: динамика цен не превышает инфляцию и нет оснований для того, чтобы цены росли быстрее. Производственные мощности НПЗ превышают потребности рынка. Спрос на топливо и без того рос медленными темпами, сопоставимыми с темпами роста экономики и доходов населения, а из-за пандемии и различных санитарных ограничений мобильность населения снизилась. При этом высокая конкуренция производителей бензина и сетей АЗС не позволяет кому-либо повышать цены против конкурентов, а за возможным сговором следит ФАС.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но и снижать цены вслед за нефтью и за ценой бензина в других странах тоже невозможно, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Этому мешают фиксированные высокие ставки акцизов на топливо, которые уже превышают 15% розничной цены, а также высокая стоимость топлива на оптовом рынке, обусловленная действием демпфирующего механизма.

Ограничение на импорт топлива вводилось как временная мера, поскольку такая ситуация, когда топливо стоит на внешних рынках выше, чем в России, случается редко и длится недолго. Уже сейчас этого перекоса нет, он длился всего пару месяцев, у соседей цены снова выше российских, и запрет на импорт можно отменять. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Производство не восстановилось

Спрос на топливо после отмены режима самоизоляции в России возрос, а НПЗ в полной мере не восстановили производство, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В итоге операторы независимых АЗС пошли на биржу за топливом, возник дефицит и рост цен. В рознице цены независимые автозаправочные станции поднять не могут, так как покупатели пойдут к АЗС ВИНКов, а также из-за того, что ФАС сочтёт это необоснованным повышением цен. Получается, что независимые АЗС покупают бензин дорого, а продают дёшево. Это приведёт к разорению игроков рынка. Государству это невыгодно, так как АЗС зачастую находятся в отдалённых населённых пунктах. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

И их закрытие, отмечает Игорь Юшков, приведёт к социальной напряжённости. Если импорт будет разрешён, это поможет бизнесу независимых АЗС, так как цены на бирже снизятся. А крупным компаниям это решение вреда не причинит, поскольку высокие цены на нефть позволяют им зарабатывать на поставках нефти на мировой рынок, подчёркивает эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Негативный фактор для НПЗ

Отмена запрета является некоторым негативным фактором для российских НПЗ, но не критичным, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Даже без какого-либо запрета импортные поставки бензина на российский рынок были минимальными. Для потребителей отмена запрета является выгодной, так как будет способствовать снижению цен на внутреннем рынке.

Отмена запрета на импорт бензина будет способствовать снижению цен на бензин, сделает привлекательным импорт из-за границы, в первую очередь из Белоруссии. По нашим оценкам, в июле средний платёж по демпферу российских НПЗ составляет около 7,5 тысячи рублей за тонну. Те же белорусские НПЗ не платят демпфер, поэтому поставки на российский рынок для них будут очень привлекательными. Марсель Салихов научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По его мнению, увеличение поставок бензина из Белоруссии увеличит конкуренцию на нашем рынке и будет способствовать снижению цен, по крайней мере в центральной части России.

Влияние на обороты нефтепродуктов внутри страны

Производство бензина в РФ в июне 2020 года, по данным Минэнерго, составило 3,18 млн тонн, скорректировавшись в сторону роста на +0,69 млн тонн (в мае 2020 года — 2,49 млн тонн). Выпуск дизельного топлива, наоборот, сократился и в июне 2020-го составил 6,07 млн тонн, падение производства относительно предыдущего месяца — −0,24 млн тонн. Но такие изменения взаимосвязаны с сокращением экспорта в Европу дизельного топлива, которое ранее составляло половину производимого в стране дизеля.

Бензин и в докризисный период распределялся в основном внутри России, а экспортный объём не выходил за пределы 10%. В период сокращения потребления моторного топлива в мире любой запрет на импорт и экспорт продукции не является эффективной мерой. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

По словам Сафоновой, на снижение цен на топливо в России влияет не запрет на импорт, а ценообразование на мировом и внутреннем рынках, а также постепенное снижение величины демпфера. Так, в июне 2020 года отрицательный демпфер для бензина составил −7,59 тысячи рублей за тонну, для дизельного топлива — −7,14 тысячи рублей за тонну.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Довольно опасно

Сложившаяся ситуация довольно опасна для внутреннего рынка. Причина проблемы — в демпферной составляющей обратного акциза на нефть, разъясняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Тот инструмент, который при высоких ценах использовался как мощный стимул для поставок на внутренний рынок, при низких ценах создал массу проблем, фактически став дополнительным налогом, который нефтяники тоже вынуждены вносить в бюджет РФ. Лебединская напоминает, что сам механизм демпфера был рассчитан на диапазон цен 40–70 долларов/баррель.

В апреле демпфер для бензина снизился до −18,8 тысячи рублей за тонну, тогда как в марте демпфер для бензина составлял −12,6 тысячи рублей за тонну, ещё в феврале он составлял −1,9 тысячи рублей за тонну. Демпфер для дизельного топлива сократился с февральского −1,96 тысячи рублей за тонну до −6,95 тысячи рублей за тонну в марте и −12,33 тысячи рублей за тонну в апреле 2020 года. Это неплохой доход для бюджета. Так, в феврале 2020 года нефтяники в рамках этого механизма пополнили казну на 10,5 млрд рублей. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Демпфер вновь станет положительным, то есть бюджет станет доплачивать нефтяникам, при котировках Urals более $50,5 за баррель, отмечает аналитик.

Несмотря на то что производство растёт от недели к неделе, спрос повышается гораздо быстрее, продолжает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Май — сентябрь традиционно характеризуются высоким спросом на бензин. При этом мы наблюдаем рост экспорта нефтепродуктов: по бензину он сейчас составляет около 18% от объёма производства.

Это нехарактерные цифры. Нехарактерно и снижение предложения не только на оптовом, но и мелкооптовом рынке, а также сокращение остатков (до 1,3 млн тонн).

Не менее важно и стимулирование внутреннего производства, а возможно, и ограничение экспорта. Запрет импорта — вообще контрпродуктивная мера, которая лишь усиливает нехватку бензина на внутреннем рынке. Запрет можно легко обойти за счёт импорта сырья, что и происходит в данный момент, — подчёркивает Лебединская.

По данным Российского топливного союза, в марте — мае 2020 года из Белоруссии было поставлено в Россию 65,3 тысячи тонн бензина АИ-92 и 25,7 тысячи тонн бензина АИ-95. Для сравнения: в 2019-м объём импорта составил только 200 тонн. Покупателям белорусский бензин с учётом доставки обходился на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский. Кто покупатель? Это и южные регионы, и Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также приграничные Смоленская и Брянская области.