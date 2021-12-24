Белоусов рассказал о металлургах, которым «стало мешать» государство

Российские металлурги на фоне пандемии разделились на несколько групп, заявил в интервью Forbes первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, части металлургических компаний «государство стало сильно мешать» и с ними возникли в том числе налоговые проблемы. Другая же группа металлургических предприятий оказалась «зажата между мировыми ценами и внутренним спросом», будучи тесно привязана к государству и госкомпаниям, а также поставкам на внутренний рынок.

И мы старались им помочь чем могли. Начиная от поддержки инвестиционных программ в 2020 году <...> и заканчивая ограничением экспорта металлолома, <...> на который подскочили цены, — рассказал первый вице-премьер.

По его словам, в числе наиболее эффективных решений можно назвать принятые в 2021 году решения по НДПИ и экспортным пошлинам, которые позволили найти компромисс по части налогов.

Ранее Минпромторг РФ предложил повысить минимальный уровень экспортной пошлины на лом чёрных металлов с €70 до €100 за тонну на фоне роста цен на лом, сообщив, что предыдущие аналогичные повышения позволили снизить объёмы его вывоза из страны и стабилизировать цену на арматуру, себестоимость которой во многом формирует именно металлолом.

Также Минпромторг рекомендовал рассмотреть возможность сохранения или роста экспортных пошлин по некоторым видам металлопродукции в случае дальнейшего роста цен. Замминистра пояснил, что принятые властями меры позволили стабилизировать цены на металлы, однако в октябре цены на арматуру резко выросли.