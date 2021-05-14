Белоусов поручил распределить средства ФНБ по приоритетности

https://static.news.ru/photo/f120a22e-b4b7-11eb-8963-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов распорядился до 17 мая распределить проекты для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате вице-премьера.

Как уточняется, их распределят на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки. Реализация проектов позволит создать новые рабочие места, ускорить развитие промышленности и обеспечит поступление дополнительных средств в бюджеты.

Как отмечается, в приоритете находятся идеи, которые будут реализованы по поручению президента страны. Также к числу наиболее важных относятся задумки, которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, куда можно будет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это поручение Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.