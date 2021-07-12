Белоусов призвал сделать Севморпуть международным транспортным коридором

России необходимо обустроить Северный морской путь (СМП) таким образом, чтобы он стал международным транспортным коридором. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24" .

По его словам, для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, включая подъездные пути, портовую инфраструктуру и ледокольный флот. Кроме того, следует уделить внимание созданию суперсовременных систем связи и навигации, а также цифровой платформы, которая позволит грузоотправителям отслеживать перевозки.

Белоусов также отметил, что помимо Северного морского пути в России развиваются автомобильный и железнодорожный транспортный коридоры. Так, ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожного коридора, ядром которого являются Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали. Автомобильный же коридор лишь формируется: его частью является трасса М11, также в планах значится развитие дороги от Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга, после чего планируется строительство ответвлений Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Челябинск. «Мы соединяем одной дорогой, автомобильной трассой финскую границу и Западную Сибирь», - заключил Белоусов.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. По его словам, Севморпуть послужит транспортным коридором между Азией и Европой, так как путь по СМП на 40% короче, а по открытой воде на семь суток быстрее, нежели в случае с Суэцким каналом.