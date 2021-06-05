Белоусов назвал общий объём господдержки экономики в пандемию

https://static.news.ru/photo/8a47d9d0-c602-11eb-905f-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий объём господдержки российской экономики во время пандемии коронавируса составил 4 трлн рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на сессии ПМЭФ, укорив владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в раздувании скандала из-за дополнительных налогов металлургам. Трансляция этой сессии велась на официальном сайте форума.

Это к вопросу о металлургах. Я Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории (на поддержке экономики в период пандемии. — NEWS.ru) 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований, — заявил Белоусов.

Он также отметил, что восстановление экономики РФ сейчас опережает прогнозы примерно на два месяца.

Ранее Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в I полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану.

Позже Владимир Лисин раскритиковал позицию властей, которые придумывают механизм, как забрать доходы или «сверхдоходы от коронавирусного года». Его возмутило, что прибыль хотят забрать, когда рынок растёт, а когда он падает, никто это не компенсирует.