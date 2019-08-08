https://static.news.ru/photo/a2ca3d36-b9ac-11e9-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов сообщил, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от российской нефти, содержащей хлорорганические соединения.

Система «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики, — цитирует ТАСС Дроботова.

Он добавил, что очистку удалось завершить раньше запланированных сроков.

Как писал News.ru, департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о сохранении рисков негативного влияния на динамику экспорта нефти во втором квартале 2019 года инцидента с попаданием загрязнённых продуктов в трубопровод «Дружба». Возможный спад будет компенсирован в течение следующих одного-двух кварталов. Таким образом, простой «Дружбы» не окажет влияния на рост ВВП в годовом выражении.