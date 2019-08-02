Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о сохранении рисков негативного влияния на динамику экспорта нефти во втором квартале 2019 года инцидента с попаданием загрязнённых продуктов в трубопровод «Дружба». Представители регулятора отметили, что этот фактор носит временный характер.
В ЦБ уточнили, что возможный спад будет компенсирован в течение следующих одного-двух кварталов. Таким образом, простой «Дружбы» не окажет влияние на рост ВВП в годовом выражении, передаёт
Ранее News.ru писал, что Москва не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за поставок загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба» и не пытается избежать возмещения убытков. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.