https://static.news.ru/photo/a6a9d56c-b52c-11e9-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никитин Николай/ТАСС

Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о сохранении рисков негативного влияния на динамику экспорта нефти во втором квартале 2019 года инцидента с попаданием загрязнённых продуктов в трубопровод «Дружба». Представители регулятора отметили, что этот фактор носит временный характер.

В ЦБ уточнили, что возможный спад будет компенсирован в течение следующих одного-двух кварталов. Таким образом, простой «Дружбы» не окажет влияние на рост ВВП в годовом выражении, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Москва не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за поставок загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба» и не пытается избежать возмещения убытков. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.