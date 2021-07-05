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Белоруссия получит доступ к транзиту электроэнергии через Россию

10:47, 05 июля 2021
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Общий рынок электроэнергии стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может заработать в 2025 году.  Коммерческие поставки в Европу сможет начать только профицитная Белоруссия. Россия готова выставлять стоимость транзита по своей территории только постфактум, однако возможные варианты экспорта пока обсуждаются. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, продажа 10 млрд кВт/ч может принести Минску до €400 млн в год. Это произойдет благодаря открытию новой АЭС.

В первую очередь решение по поставкам электроэнергии другим странам может быть политическим, так как белорусская сторона должна выплатить России кредит на строительство АЭС в размере $10 млрд, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что проект по строительству второй АЭС в Белоруссии вызывает негативную реакцию у соседних стран. Литва является главным критиком этого проекта ещё с момента начала строительства.

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