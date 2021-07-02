Эксперт назвал главного критика белорусской АЭС

Проект по строительству второй АЭС в Белоруссии вызывает негативную реакцию у соседних стран. Литва является главным критиком этого проекта ещё с момента начала строительства. Об этом «Экономике сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

БелАЭС расположена в Островце Гродненской области всего в 50 километрах от Вильнюса. Ещё в 2017 году власти Литвы признали проект угрозой национальной безопасности страны. Однако с белорусской стороны соблюдаются все стандарты МАГАТЭ при реализации программы, сказал эксперт.

Наибольшая критика будет звучать, безусловно, со стороны Литвы, потому что она чувствует себя обделённой. При вступлении в Евросоюз ей пришлось отказаться от оставшейся ещё от Советского Союза атомной электростанции, — прокомментировал Оленченко.

Он добавил, что Литва является энергодефицитной страной и вынуждена закупать электроэнергию у России. Хоть реализация белорусского проекта может легко обеспечить Литву электроэнергией, политические силы страны выступают резко против поставок.

Ранее стало известно, что Росатом начал строить уникальный реактор в Томской области. Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт войдёт в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса и начнёт работать во второй половине 2020-х годов.