Росатом начал строить уникальный реактор в Томской области

https://static.news.ru/photo/6bd4b4c0-c830-11eb-9b7e-96000091f725_660.jpg Фото: rosatom.ru

Строительство уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 стартовало в Северске Томской области. Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт войдёт в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса и начнёт работать во второй половине 2020-х годов, передаёт ТАСС.

Здесь мы создаём основу не только чистой и безопасной энергетики завтрашнего дня, мы здесь создаём основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе. Фактически мы формируем здесь повестку страны до конца текущего столетия, — заявил на церемонии гендиректор Росатома Алексей Лихачёв.

Как уточняет РИА Томск, на Сибирском химкомбинате Северска Росатом с 2011 года реализует проект «Прорыв» по созданию технологии замкнутого топливного цикла. Там появится опытно-демонстрационный комплекс, который будет включать в себя три промышленных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок БРЕСТ-300 и модуль по переработке облучённого топлива.

По словам Лихачёва, БРЕСТ-300 послужит прообразом промышленной установки, которую планируется масштабировать на уровне страны. По его словам, к 2030–2040 годам это станет объектом экспорта.

Здесь тройная выгода: мы качественно повышаем экономику атомной энергетики, начинаем использовать природный уран и отработавшее ядерное топливо, сводя к нулю радиоактивные отходы и фактически исключая запроектные аварии, — добавил глава Росатома.

Ранее Лихачёв сообщил о планах строительства «флотилии атомных станций малой мощности». Он отметил, что вариант такой станции уже запущен на Чукотке. Ещё одна такая станция появится в Якутии. По его словам, пандемия коронавируса не сказалась на темпах строительства АЭС за рубежом. Максимум, что есть из трудностей, это «небольшие шероховатости», сказал он. Росатом ведёт строительство 35 блоков в 12 странах, все проекты идут по плану.