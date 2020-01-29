https://static.news.ru/photo/e7d9ac06-429e-11ea-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: MzrNPZ/facebook.com

Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что власти продолжают переговоры о поставках нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов как с российскими, так и с альтернативными поставщиками.

По его словам, в Белоруссии есть запасы, которые необходимы для поддержания объёмов переработки. При этом он отметил, что согласованный с российской стороной квартальный график поставки нефти в государство не изменялся, передаёт РИА Новости.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики.

Как писал NEWS.ru, первая часть партии норвежской нефти (3,5 тыс. тонн) поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».