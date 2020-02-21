https://static.news.ru/photo/f8e2c7fc-549c-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

В Минске прошли переговоры концерна «Белнефтехим» и дочерней компании НК «Газпром нефть». Белорусская сторона предложила давальческую схему поставок нефти в республику по формуле 20 на 80.

«Газпром нефть» сможет поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку, — объяснил пресс-секретарь белорусского концерна Александр Тищенко.

По его словам, «Белнефтехим» будет прилагать по возможности максимальные усилия для обеспечения поставок топлива на их АЗС с учетом интересов внутреннего рынка белорусских потребителей. При этом представители НК смогли подтвердить лишь готовность «снимать сливки», отказавшись от другого участия в структуре формирования рынка топлива в Белоруссии. В связи с этим возобновление переговоров исключено. Белорусская сторона намерена предлагать такую схему и другим компаниям, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям». Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией. Он уже поручил премьер-министру рассчитать предложенный вариант, чтобы, наконец, «достичь соглашения по дальнейшей работе в данной сфере».