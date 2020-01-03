https://static.news.ru/photo/11a1f91c-2eef-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белоруссия продолжает работу по заключению контрактов на поставку нефти из России по цене, исключающей премию поставщикам. 4 января «Белнефтехим» оформляет документы с неназванной российской компанией на прокачку первой партии сырья на таких условиях.

Об этом белорусский энергетический концерн сообщил на своём сайте. Согласно заявлению «Белнефтехима», объёмы ожидающейся к поставке нефти и ранее накопленные ресурсы позволят обеспечить в январе работу без остановки НПЗ Белоруссии.

Как информировал NEWS.ru, Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.