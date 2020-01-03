Белоруссия продолжает работу по заключению контрактов на поставку нефти из России по цене, исключающей премию поставщикам. 4 января «Белнефтехим» оформляет документы с неназванной российской компанией на прокачку первой партии сырья на таких условиях.
Об этом белорусский энергетический концерн
Как информировал NEWS.ru, Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.
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