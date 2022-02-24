Банковские эксперты оценили возможность поднятия ключевой ставки в РФ

На фоне повышения курсов валют, волатильности фондового рынка и ожидаемых санкций со стороны Запада из-за начала военной операции в Донбассе темпы роста инфляции в России способны ускориться до 20%, считают представители банков и эксперты. Они допускают, что ЦБ может собрать внеплановое заседание и поднять ключевую ставку до 15–17%, как это произошло после воссоединения Крыма с Россией, пишут «Известия».

Как заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, ослабление рубля и паника на финансовом рынке станут основными причинами роста инфляции. По его ожиданиям, население будет ускорять расходы, опасаясь повышения цен и удорожания импортных товаров. При таком сценарии инфляция способна достичь 15–18% годовых. Дополнительным риском станут санкции Запада против финансового сектора и против реальных отраслей экономики. Как предположил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, для стабилизации ситуации ЦБ сохранит регуляторные послабления для банков и усилит валютные интервенции.

По итогам февраля рост цен способен достичь 9–9,2% год к году, а в дальнейшем из-за ослабления нацвалюты, повышения стоимости энергии и импорта уже во II квартале 2022-го инфляция может составить 11–12%, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Другие эксперты также сошлись в том, что военные действия, усиление санкций, удорожание финансирования для бизнеса, возможные разрывы цепочек поставок и другие негативные явления будут тормозить экономический рост страны. В связи с этим ВВП может оказаться ниже ожиданий на 1–1,5%, оценил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Ранее Центробанк и правительство РФ заявили, что будут оказывать любую требуемую поддержку банкам, которые попали под санкции западных стран. При этом банки заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в такой ситуации. Там заверили, что все операции банков в рублях будут осуществляться, соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме.