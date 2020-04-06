Банкиры предложили разрешить россиянам посещать банки в период самоизоляции

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Посещение кредитных организаций следует отнести к числу обоснованных причин для выхода граждан на улицу во время самоизоляции. С таким предложением выступила Ассоциация банков России (АБР).

Свою инициативу организация изложила в письмах на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра Михаила Мишустина.

В посланиях отмечено, что разрешение гражданам на посещение отделений банков и мест расположения терминалов для совершения неотложных финансовых операций прямо упоминалось в обращении президента Владимира Путина. Однако в решениях исполнительных властей субъектов при введении режима повышенной готовности эта потребность не отражена.

По мнению банкиров, неотложными должны быть признаны операции по открытию счетов, внесению или снятию средств, а также получению банковских карт, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул. В частности, для потребкредитов, выданных физлицам, планка составляет 250 тысяч рублей.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли – 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели – примерно 263 тысячи.