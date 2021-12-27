Банкир предрёк подорожание услуг из-за решения ЦБ контролировать переводы

Банковские услуги подорожают, если Центробанк станет контролировать все переводы физических лиц, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян изданию Lenta.ru. Он объяснил, что такой контроль потребует создать, установить и протестировать необходимые программные средства, на что понадобятся десятки миллионов рублей.

Для банков, не имеющих миллиардных доходов, это серьёзная нагрузка, это нарушение конкурентной среды. Беда в том, что затраты банк понесёт разовые и крупные, а компенсировать он потом будет в течение длительного времени, — сказал Тосунян.

Возмещать же денежные потери банки будут за счёт потребителей, считает банкир. Например, вероятно, будет увеличена комиссия за переводы или за годовое обслуживание.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из неё следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

При этом в Центробанке впоследствии заявили, что вводить новую отчётность для банков в целях контроля за операциями физлиц не планируется. Новые меры ЦБ связаны с первую очередь с выявлением мошеннических схем и не предполагают тотального контроля за операциями граждан.