Банки усилят контроль за переводами россиян

Российские банки к концу текущего года усилят контроль за денежными операциями россиян. В соответствии с задачей правительства, поставленной перед ЦБ РФ в дорожной карте по регулированию криптовалют, им надлежит постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные счета, пишут «Известия».

В ЦБ пояснили, что речь не идёт о тотальном контроле за операциями физических лиц. Меры направлены «на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчётов с российскими гражданами». В регуляторе добавили, что они не затронут малый и микробизнес.

Банки будут обращать внимание на счета, по которым проводятся операции с большим числом граждан. Подозрительным будет считаться количество транзакций свыше 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 в день с физлицами. Кроме того, будут учитываться и суммы переводов. Подозрительным для банков станут переводы между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и свыше 1 млн рублей в месяц.

В случае выявления таких операций банки будут проверять , не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований они могут заблокировать транзакции. Два и более отказов на перевод денег могут послужить для банка основанием для расторжения договора с клиентом.

Ранее в ВТБ предложили меры по борьбе с обналичиванием средств, украденных со счетов граждан. Там считают, что необходимо лишить «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные средства — возможности снимать деньги с заблокированных счетов, разработав перечень критериев остановки подозрительных транзакций, и наладив обмен информацией между банками для координации соответствующих действий.