Банки снова начали снижать ставки по вкладам

https://static.news.ru/photo/e6c73b2e-8be3-11ea-9a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные российские банки приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличения в марте и начале апреля. Об этом пишут «Ведомости».

Ставки в последние дни снизили в том числе банк «Открытие» и Московский кредитный банк. В первом случае ставка по одному из годовых вкладов снизилась на 0,2 процентных пункта, до 5,65% годовых, во втором максимальные ставки по базовым вкладам снизились на 0,45–0,55 процентных пункта — до 5,75%, сообщает газета.

Кроме того, среди кредитных организаций, снизивших ставки по процентам на вклады, отмечены ЮниКредит Банк и «Русский стандарт», где они упали примерно на 0,25 процентного пункта. Однако, банки ВТБ, «ДОМ.РФ» и «Ренессанс Кредит» увеличили ставки по вкладам.

Ранее представители ВТБ, Райффайзенбанка, банка «Хоум кредит», «Открытия» и МКБ сообщили, что могут скорректировать ставки «в зависимости от рыночной ситуации». Почта Банк отказался от снижения ставок по кредитам и вкладам.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.