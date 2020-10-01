Банки могут обязать сообщать о причинах отказа в кредите

https://static.news.ru/photo/1bd70d5e-045b-11eb-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития проведёт с Центробанком консультацию, на которой будет рассмотрен вопрос об обязательном условии для банков пояснять клиентам причину отказа в получении кредита, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями Камчатского края.

Соответствующую просьбу озвучила руководитель Камчатского центра кадровых технологий Галина Зинкевич. Она указала на необходимость предоставления кредитными организациями информации о причинах отказа в выдаче ссуд, передаёт «Интерфакс — Дальний Восток».

Проведём консультацию с Банком России на эту тему. Думаю, что точно в нашей возможности — это по нашим госпрограммам, <...> мы продумаем систему, чтобы банки предпринимателям сообщали, почему идёт отказ, — пообещал министр.

Также Решетников сообщил, что ведомство занимается созданием единой платформы, благодаря которой будет собрана и структурирована для предпринимателей информация о кредитовании.

Создаём единую платформу в рамках обновлённого нацпроекта для предпринимателей, в том числе, где мы будем ещё в скоринговой модели собирать информацию, где и в каких банках принимали, на какой примерно кредит могут рассчитывать, сильные и слабые стороны, куда обратиться за тем же обеспечением в региональную организацию. Будем все элементы сопоставлять, — сказал глава Минэкономразвития.

Как писал NEWS.ru ранее, международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) изучила работу банков и страховых компаний и пришла к выводу, что российские банки могут применять уловки для навязывания страховок потребителям.