Банкам установят лимит на неправомерные транзакции со счетов клиентов

https://static.news.ru/photo/92b3e236-0db0-11eb-8980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная система платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») с 1 ноября вводит новый стандарт по борьбе с неправомерными транзакциями: к банкам, которые выпускают и принимают к оплате «Мир», будут применяться санкции в случае превышения лимита операций без согласия клиентов.

Меры будут применяться в случае, если ежемесячно со счетов клиентов будет украдено мошенниками более миллиона рублей или более 0,5% от суммы всех транзакций (0,2% у банков-эквайеров (которые принимают платежи) и 0,07% у эмитентов карт), пишут «Известия».

Как объяснили в НСПК, новый стандарт — типовой документ, который есть у всех платёжных систем, позволяющий определить ориентиры для участников рынка и установить границы допустимых значений. Даже отдалённое приближение к этим показателям подразумевает более тщательный мониторинг и контроль операций.

Текущие показатели банков — участников платёжной системы «Мир» в разы ниже установленных стандартом предельно допустимых значений, — отметили в НСПК.

Отмечается, что к неправомерным транзакциям относятся не только мошеннические списания, но и другие транзакции, совершённые вопреки желанию владельца карты, в том числе, продление подписок на различные сервисы и другие операции, о которых клиент забыл. Кроме того, учтены и списания в результате противоправных действий, например, если карта украдена и злоумышленник расплачивается ей в магазинах или снимает наличные в банкомате.

Если за среднюю сумму мошеннического списания принять десять тысяч рублей, то в миллион укладывается объём кражи у ста человек в месяц, что можно считать массовым обманом, оценили эксперты. Тогда платёжная система начинает аудит и помогает банку закрыть изъян в кибербезопасности.

По информации Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Банка России, на 2019 год объём операций без согласия и ведома клиентов составил 6,5 млрд рублей, а средняя сумма хищений — именно десять тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Банк России сообщил о четырёхкратном росте случаев телефонного мошенничества за период с января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года, злоумышленники берут под прицел уже не остаток по счёту, а депозиты граждан.