Банк России запретил переводы гражданам стран, объявивших о санкциях

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России. Письмо с соответствующим распоряжением ЦБ разослал 1 марта, он будет действовать до 31 марта 2022 года, пишет РБК.

Физлицам и юрлицам из 43 стран, включая такие страны, как Великобритания и Германия, запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета за рубежом. Нерезиденты из других стран, в свою очередь, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц.

Представитель ЦБ пояснил, что такое решение принято для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. По его словам, ограничение не касается российских граждан и большинства граждан из государств СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России. Он вводит запрет на вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч, начиная с 2 марта 2022 года.При этом участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% от валютных зачиcлений из-за границы, которые были получены с 1 января 2022 года. Резиденты не cмогут предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по договорам займа.