Банк России повысил ключевую ставку до 5%

https://static.news.ru/photo/9c650cc4-a423-11eb-94a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. В марте Центробанк уже повышал ставку на 0,25 п. п., до 4,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года.

Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,00% годовых, — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается и в ряде секторов он уже опережает предложение.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.

Ранее банк Morgan Stanley спрогнозировал резкий рост ставки ЦБ на 0,5 п. п., до 5%. Причинами такого решения эксперты назвали очередные антироссийские санкции. Новые санкции США предусматривают запрет американским кредитным организациям приобретать российские гособлигации при их первичном размещении, при этом возможность покупки госдолга на вторичном рынке сохраняется.