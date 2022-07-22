Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России понизил ключевую ставку, сообщила пресс-служба регулятора. Теперь она составляет 8% годовых.

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых, — говорится в сообщении.

Регулятор объяснил свое решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию. В ЦБ считают, что инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Тем не менее внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, отметили в ЦБ.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до конца года до 12–15%. В ЦБ ожидают, что к 2023 году инфляция снизится до 5–7%, а к 2024 году — вернется к 4%.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки намечено на сентябрь.

Последнее понижение ключевой ставки произошло в конце апреля. Тогда значение составило 14% после 17%.