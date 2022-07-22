Банк России допустил новое снижение ключевой ставки до конца года

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Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, однако не исключает, что нового снижения может и не произойти. Как сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора, соответствующее решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, — сказано в пресс-релизе.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку на 150 банковских пунктов, до 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Тем не менее, внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.