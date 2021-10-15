Азербайджан и Турция подписали соглашение о дополнительных поставках газа

Азербайджан и Турция договорились о поставках дополнительных 11 млрд кубометров природного газа. Соглашение подписано до 2024 года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, слова которого приводит TRT Haber.

Он подчеркнул, что перед началом зимнего сезона переговоры о транзите природного газа продолжаются успешно. Руководство стран — экспортёров газа в Турцию также выразило свои намерения увеличить поставки в страну.

В рамках этого вопроса мы достигли соглашения с Азербайджаном о поставках до 2024 года дополнительных 11 миллиардов кубометров по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, — сказал Донмез.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что страна планирует нарастить поставки газа в Турцию и Европу. В частности, Баку договорился об увеличении поставок топлива в Турцию на 3,5 млрд кубометров с 2023 года. Он напомнил, что Азербайджан поставляет газ в Турцию в европейском направлении. По Южной газовому коридору в 2022 году запланировано поставить 16 млрд кубометров.