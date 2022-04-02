«АвтоВАЗ» объявил об уходе в трёхнедельный отпуск

Компания «АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия. Об этом сообщил автопроизводитель.

Компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля, во время которого приложит максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих, — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

В компании отметили, что подобное решение может помочь запастись необходимым количеством компонентов, что беспечит более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске.

При этом исключение сделают для подразделений, ответственых за работу инфраструктуры этих предприятий, подразделений инжиниринга, работающих над новыми проектами, ряда подразделений логистики и части сотрудников пдразделений и дочерних компаний, связанных с дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.

Ранее в компании «АвтоВАЗ» сообщили о подготовке специальных версий моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию комплектующих из-за рубежа. Отмечается, что за последние недели «АвтоВАЗ» предпринял все возможные меры для сохранения рабочих мест для своих сотрудников, которых в компании 40 800.

В то же время материнская компания «АвтоВАЗ» Renault сообщила о приостановке работы своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». Решение принято по итогам заседания совета директоров Renault Group, деятельность автоконцерна приостанавливается с 23 марта. До этого компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.