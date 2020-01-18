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Розничная стоимость автомобильного топлива в Белоруссии вырастит на одну копейку с 19 января в связи с изменением нефтяных котировок и курса нацвалюты.

По данным пресс-службы концерна «Белнефтехим», с 19 января за литр бензина АИ-96-К5-Евро попросят заплатить 1,77 рубля ($0,38), бензина АИ-92-К5-Евро — 1,67 рубля ($0,79), АИ-98-К5-Евро — 1,99 рубля ($0,94), дизельного топлива — 1,77 рубля ($0,83).

Это уже третий рост цен за наступивший год. Последний раз стоимость увеличивалась 12 января.

Ранее NEWS.ru писал, что топливные цены на российских АЗС в первую неделю 2020 года показали сдержанный рост. Стоимость бензина в среднем по России выросла на 0,1%, дизеля — на 0,2%. Динамика заметно отличается от 2019-го, который стартовал серьёзным скачком цен. Эксперты отмечают, что сейчас причин для подорожания нет — спрос невысок и дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.