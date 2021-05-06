Автопроизводители семи компаний подняли цены на автомобили

https://static.news.ru/photo/5e0ec458-aee4-11eb-b891-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семь компаний сразу подняли цены на автомобили из-за падения продаж, ослабления рубля, дефицита и подорожания электроники. Автодилеры предупреждают, что в июне рост цен на машины продолжится, но подорожание будет постепенным, что рост цен не заблокировал спрос, сообщает РБК.

Повысили цены на весь свой модельный ряд Lada и Renault. Подняли стоимость большинства моделей Skoda, Volkswagen и Audi. Только по одной модели подорожало у компаний Mazda и Mercedes-Benz.

Так, Volkswagen Touareg подорожал на 3,5%, в частности, модель Polo — на 3%. Tiguan подорожал на 3,5%. Lada Granta выросла в цене сразу на 45 090 рублей, Lada XRAY — подорожала на 70 тысяч рублей. Skoda Rapid подорожала на 45 тысяч рублей, Mercedes-Benz GLE — на 450 тысяч рублей.

Цены продолжат расти и во II квартале текущего года. Они вырастут в среднем на 3%. Рост стоимости автомобилей продолжится весь 2021 год.

Как сообщалось ранее, дефицит некоторых моделей автомобилей образовался на рынке, поэтому эксперты советуют поспешить с их покупкой. Снижения цен на машины ожидать не стоит на фоне дефицита, также останутся проблемы с поставкой моделей определённых марок и комплектаций.