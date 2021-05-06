Автодилер советует поспешить с покупкой автомобиля

https://static.news.ru/photo/d8b250f4-aed9-11eb-9f59-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Дефицит некоторых моделей автомобилей образовался на рынке, поэтому эксперты советуют поспешить с их покупкой. Снижения цен на машины ожидать не стоит на фоне дефицита, также останутся проблемы с поставкой моделей определённых марок и комплектаций, приводит мнение члена совета директоров группы компаний «Оками» Олега Мосеева URA.RU.

Эксперт советует покупать автомобиль именно сейчас, если он нужен сейчас. Автодилеры отмечают, что автокредиты на сегодняшний день имеют достаточно выгодные условия. А рассчитывать на акции от продавцов не стоит. Длительный дефицит привёл к тому, что покупка машины проходит без привычных скидок. При этом производители и дальше будут повышать цены на автомобили.

Сумма выданных автокредитов в России в марте выросла на 27% и достигла 77,9 млрд рублей, что является своеобразным рекордом. Количество ссуд на покупку машин выросло на 19,3% до 78 тысяч единиц. Это объясняется ростом цен на автомобили, который продолжится, и растущим уровнем инфляции.

Как сообщалось ранее, россияне в прошлом году не могли купить ходовые модели автомобилей из-за нехватки их на рынке. По мнению дилеров, такая ситуация сохранится до середины 2021 года.