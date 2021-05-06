Автодилер советует поспешить с покупкой автомобиля

Дефицит некоторых моделей автомобилей образовался на рынке, поэтому эксперты советуют поспешить с их покупкой. Снижения цен на машины ожидать не стоит на фоне дефицита, также останутся проблемы с поставкой моделей определённых марок и комплектаций, приводит мнение члена совета директоров группы компаний «Оками» Олега Мосеева URA.RU.
Эксперт советует
Сумма выданных автокредитов в России в марте выросла на 27% и достигла 77,9 млрд рублей, что является своеобразным рекордом. Количество ссуд на покупку машин выросло на 19,3% до 78 тысяч единиц. Это объясняется ростом цен на автомобили, который продолжится, и растущим уровнем инфляции.
Как сообщалось ранее, россияне в прошлом году не могли купить ходовые модели автомобилей из-за нехватки их на рынке. По мнению дилеров, такая ситуация сохранится до середины 2021 года.