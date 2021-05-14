Авиаперевозки в России выросли в 10 раз

https://static.news.ru/photo/a4bd7984-b6e2-11eb-83ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании в апреле текущего года увеличили пассажирские перевозки в 9,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщили в Росавиации, в прошлом месяце услугами авиакомпаний РФ воспользовались 7,2 млн человек.

В апреле 2021-го российские перевозчики обслужили 7,2 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 14,5 млрд пассажиро-километров, — сообщили в ведомстве.

Всего за четыре месяца текущего года авиакомпании перевезли 24,2 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями прошлого года. При этом в Росавиации подчеркнули, что в апреле прошлого года объём авиаперевозок резко упал из-за пандемии коронавируса, тогда услугами авиакомпаний воспользовались только 739 тысяч пассажиров. И резкий рост авиаперевозок в этом году связывают именно с резким снижением в прошлом.

Так, авиакомпания S7 увеличила перевозки в 6,3 раза, до 1,35 млн пассажиров, «Аэрофлот» — в 9,3 раза, до 1,37 млн. Лоукостер «Победа», который приостанавливал работу на фоне пандемии, в этом апреле перевёз более 1 млн пассажиров.

Сейчас россиянам можно посещать 29 стран, но по меньшей мере на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — приостановлены полёты в Турцию. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки туда даже после 1 июня. На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России.

Эксперты холдинга «Аэродинамика», ответственного за воздушные гавани Краснодара, Сочи и Анапы, уже предупредили о высокой нагрузке аэропортов юга России этим летом.