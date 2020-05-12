Авиакомпании РФ ждут постановления для получения обещанных субсидий

Постановление правительства на предоставление субсидий в размере 23,4 млрд рублей авиакомпаниям пока не опубликовано, и они не могут подать заявки.
Президент России Владимир Путин поручил выделить более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса в середине апреля. 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения.
Авиакомпании S7, «РусЛайн», IFly пока не подали заявок. Единственная среди опрошенных агентством авиакомпаний, которая сообщила о подаче заявки, — Smartavia. Там же назвали компенсацию недостаточной. С ними согласны в группе «Аэрофлот».
Ранее NEWS.ru писал, что объём субсидий российским работодателям на выплату зарплат работникам может составить 98,4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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