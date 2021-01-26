Аудиторы зафиксировали рекордно низкий рост цен на услуги ЖКХ в РФ

https://static.news.ru/photo/ac1e0a12-5fb8-11eb-bed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети завершили исследование, в рамках которого за 2020 год в РФ зафиксировали рекордные показатели роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Впервые за 19 лет показатели достигли минимальных значений 3,55% при годовой инфляции в 4,91%.

Аналитики связывают такой результат с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на фоне которой в ряде субъектов РФ власти не стали повышать цены на услуги ЖКХ и временно отменили сбор взносов за капремонт. Так, рост стоимости не достиг уровня инфляции в Москве (повышение на 3%) и Санкт-Петербурге (на 4,6%), пишет портал Lenta.ru со ссылкой на отчёт консалтинговой компании.

Но низкие показатели фиксируют не везде. В 15 регионах отмечается рост выше уровня инфляции. Лидером стала Республика Коми — «коммуналка» подорожала на 16,2%. В список также добавили Воронежскую область (на 7,8%), Забайкальский край (на 7,1%), Кемеровскую область (на 6,7%), республики Удмуртию (на 6,6%) и Туву (на 5,8%), а также Архангельскую (на 5,4%) и Амурскую области (на 5,1%).

Накануне стало известно, что жители ряда украинских городов продолжают протестовать против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они требуют отменить плату за транспортировку газа, воды и электроэнергии. Акции «Стоп тарифный геноцид» проходят в Одессе, Ужгороде, Черновцах, а также в Полтавской области. Одесситы собирали подписи под обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти миллиону семей в России придётся сменить счётчики ЖКХ из-за того, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) недопустим к использованию для систем и приборов учёта электроэнергии. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минцифры от МТС, «ВымпелКома», «МегаФона», Tele2. В конце декабря прошлого года ведомство сделало единственным допустимым протоколом российскую технологию беспроводной передачи данных NB-Fi.