АТОР: туры в Польшу и Прибалтику в последние месяцы не продавались

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Свиноуйсьце, Польша

Путевки в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в последние месяцы не продавались, сообщила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Не было путевок туда, никаких, совсем. Эти страны перестали выдавать визы в марте — апреле этого года. Был транзитный ручеек через Эстонию и Латвию в другие страны Европы, но и он иссяк еще в августе, — сказала Ломидзе.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ввели запрет на въезд граждан России с действующими краткосрочными шенгенскими визами, в том числе выданными третьими государствами, следует из сообщения на сайте эстонского кабмина. Ограничение касается не всех граждан, а в первую очередь туристов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала принять подобные меры весь Евросоюз.

Ранее, 12 сентября, прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений увеличивается с 10 до 15 дней, а при необходимости дополнительной проверки — до 45 дней. Также расширен список необходимых документов.