АТОР прогнозирует «взрыв и бум» въездного туризма в РФ с начала 2021 года

https://static.news.ru/photo/f10debdc-db1b-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Въездной туризм в России начнёт восстанавливаться с 1 января 2021 года, когда начнут действовать электронные визы для иностранцев.

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её мнению, восстановление турпотока будет скорее выглядеть как «взрыв и бум», увеличится перечень стран, откуда приезжают туристы, а также расширятся категории приезжающих.

Как отметила Ломидзе, до конца года оживление въездного туризма маловероятно, даже с учётом темпов снятия ограничений. В частности, недавнее открытие взаимного авиасообщения с Великобританией не способствовало наращиванию въездного потока.

Она подчеркнула, что последствия кризиса в этой области будут ещё долго сохраняться. Предпринимателям предстоит перенастроить свой бизнес с учётом требований сохранения социальной дистанции и ограничения ёмкости гостиниц и ресторанов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российским туристам начнут продавать туры для отдыхающих через электронную систему «Фортуна». С помощью неё они смогут получить скидку на отдых до 90%. Так, в системе туристы будут выбрать регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность поездки и дату вылета. В рамках одного тура путешественник сможет посетить несколько отелей. Разработчики отмечают, что данная система позволит контролировать незапланированный рост цен, удерживая их в рамках рынка. Она начнёт работу в конце августа 2020 года.