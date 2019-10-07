Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple во второй половине сентября вернулась на третье место по продажам смартфонов в России. Оно было уступлено китайской Xiaomi в мае 2019 года.

Удачным для американской компании стал выход на рынок флагмана iPhone 11 — в сентябре в России продали почти 70 тысяч новинок всех модификаций. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда на рынке появился iPhone Xs, сообщает газета «Известия».

Первые два места по продажам смартфонов сохраняют за собой Huawei/Honor и Samsung.

Ранее News.ru сообщал, что Apple собирается увеличить производство iPhone 11. Из-за того что спрос на новинку превзошёл все ожидания корпорации, Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство на 8 млн штук, или на 10%. Поставщики при этом стараются быть осторожными и считают, что спрос не будет таким устойчивым всё время.

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