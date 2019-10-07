https://static.news.ru/photo/25bcfff4-e972-11e9-8e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple во второй половине сентября вернулась на третье место по продажам смартфонов в России. Оно было уступлено китайской Xiaomi в мае 2019 года.

Удачным для американской компании стал выход на рынок флагмана iPhone 11 — в сентябре в России продали почти 70 тысяч новинок всех модификаций. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда на рынке появился iPhone Xs, сообщает газета « Известия ».

Первые два места по продажам смартфонов сохраняют за собой Huawei/Honor и Samsung.

Ранее News.ru сообщал, что Apple собирается увеличить производство iPhone 11. Из-за того что спрос на новинку превзошёл все ожидания корпорации, Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство на 8 млн штук, или на 10%. Поставщики при этом стараются быть осторожными и считают, что спрос не будет таким устойчивым всё время.