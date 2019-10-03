https://static.news.ru/photo/a395ebaa-e677-11e9-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Из-за того что спрос на новый iPhone 11 превзошёл все ожидания корпорации, Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство на 8 млн штук, или на 10%.

Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

После увеличения заказов объём готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом, — сказал собеседник СМИ.

Поставщики при этом стараются быть осторожными и считают, что спрос не будет таким устойчивым всё время.

Мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году, — добавил источник среди поставщиков.

10 сентября Apple представила три новых смартфона iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самый дорогой iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей. Представители крупных ретейлеров сообщили в конце сентября, что в России полностью распродали iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов.

Как писал News.ru, сейчас Apple также работает над новыми AirPods с шумоподавлением, которые будут представлены в ближайшее время.