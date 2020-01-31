https://static.news.ru/photo/5f442870-43ee-11ea-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк отозвал лицензию у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка. Об этом сказано в сообщении регулятора.

По итогам прошедшего года АПАБАНК занимает 378-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Это небольшой по размеру столичный банк, подконтрольный частным лицам. Специализируется на кредитовании корпоративных клиентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лицензия на проведение банковских операций отозвана Банком России у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк). Мера принята в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ и с учётом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.