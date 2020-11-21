Аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги в ноябрьские распродажи

https://static.news.ru/photo/2e77e866-2c97-11eb-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики заявили о снижении средней суммы чека во время ноябрьских распродаж по сравнению с прошлым годом.

По данным компании «Таском», россияне стали покупать одежду и обувь на 20% меньше, чем годом ранее. Средняя сумма чека составила чуть более 4 тыс. руб. Еще больше снизились продажи в алкомаркете — до 59%, здесь средний чек составил 450 руб.

В розничной торговле продуктами средняя цена чека выросла на 20% до 735 руб, но по сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 13%.

Незначительное снижение покупок, на 4%, произошло в магазинах косметики и парфюмерии. Здесь средний чек составил 785 руб. Кроме того, средний чек в аптеках вырос на 13% и составил 710 руб, что только на 3% выше по сравнению с 2019 годом, сообщает RT.

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