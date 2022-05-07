Аналитики спрогнозировали резкий рост цен на нефть до $200

Цена нефти марки Brent может вырасти в ближайшее время до $150-200 за баррель. Об этом заявили эксперты и представители бизнеса, пишут «Известия».

Это произойдёт, если ЕС будет мешать продавать российское сырьё в мире и введёт санкции на страхование и любые посреднические услуги при торговле российской нефтью. Это приведёт к сокращению российского экспорта, дефициту нефти на рынке и прогнозируемой цене до $200.

По мнению экспертов, высокие расценки приведут к тому, что многие зарубежные предприятия закроются. Ожидаемый рост цен связан с ограничениями поставок российской нефти, так как не факт, что Россия сможет перенаправить необходимые объёмы из Европы в Азию на фоне санкций. Развитие ситуации будет зависеть от инфляции по доллару — если она останется высокой, то обратно цены могут и не снизиться, приводит газета мнение независимого финансового аналитика Дмитрия Адамидова.

На сегодня цена нефти марки Brent остаётся высокой — $112 за баррель по состоянию на 17:30 мск 6 мая. Накануне спецоперации сырьё торговалось по $97. На сегодня мировая потребность в нефти растёт, так как экономика восстанавливается после пандемии.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, рост стоимости нефти повысит потребительские цены, инфляция начнёт раскручиваться ещё сильнее. На этом фоне в Европе могут начаться массовые протесты. При ценах до $200 окажется под вопросом функционирование экономики ЕС, так как затраты на логистику вырастут до огромных размеров.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить импорт всей российской нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза до конца 2023 года. Помимо вето на поставки нефти по трубам и морем обсуждается прекращение страхования её перевозок, перевалки с танкера на танкер и услуг трейдинга.