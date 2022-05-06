Без нефти из России: кто потеряет и заработает на нефтяном эмбарго в ЕС Евросоюз готовит отказ от покупки нефти из РФ. Сможет ли Россия продать сырье в другие страны, как вырастут цены и каковы последствия для добычи

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить импорт всей российской нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза до конца 2023 года, заявила 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. Помимо вето на поставки нефти по трубам и морем обсуждается прекращение страхования её перевозок, перевалки с танкера на танкер и услуг трейдинга. Пока Евросоюз рассчитывает согласовать условия запрета на импорт нефти из России к 9 мая. NEWS.ru разбирался, как эмбарго отразится на российской экономике и нефтедобыче, куда можно будет перенаправить освободившиеся объемы сырья и кто на этом заработает.

Кто заработает на нефтяном эмбарго против России

Европа рассчитывает, что запрет на поставки нефти из России сократит валютные поступления в российскую экономику и приведёт к сворачиванию военной спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В нынешнем сценарии Еврокомиссия планирует отказаться от поставок из России нефти и ее производных не сразу, а в течение 6–8 месяцев. Время необходимо, чтобы перестроить нефтеперерабатывающие заводы на прием сырья из других стран. Но обсуждается отсрочка в 20 месяцев (до конца 2023 года) для Венгрии и Словакии, которые практически на 100% зависят от трубопроводных поставок из России. Также особых условий просят для себя Болгария и Чехия, утверждают дипломатические источники швейцарской газеты Le Matin.

Остро зависят от российской нефти и такие страны, как Германия, Италия и Австрия, но пока они готовы присоединиться к общему эмбарго. Еще три страны — Мальта, Кипр и Греция — сомневаются в необходимости запрета поставок российской нефти через третьи страны, цитирует Bloomberg источники в дипломатических кругах. Но самым главным противником санкций пока остается Венгрия, которая не готова принять их в нынешнем виде.

Решение должны согласовать все 27 стран ЕС, но эксперты полагают, что число стран, желающих получить для себя отсрочку, может увеличиться даже в случае слома сопротивления Венгрии.

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В 2021 году, по данным ЦДУ ТЭК при Минэнерго, добыча нефти и конденсата в России составила 524 млн тонн, а объем экспорта — 230 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Выручка от поставок при этом увеличилась на 34%, до $110,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, которые 9 марта 2022 года привели в ТАСС. На долю стран Евросоюза в 2021 году пришлось 47% поставок российской нефти (108,1 млн тонн стоимостью $50,9 млрд при среднегодовой цене на нефть Urals $69 за баррель). Цена на нефть сорта Brent 5 мая 2022 года составила $112 за баррель (рост 4,6% к предыдущему торговому дню). А дисконт на Urals из-за санкций и разрыва логистических цепочек, по информации директора консультационной компании «Гекон» Михаила Григорьева, колеблется в диапазоне $30–35 за баррель.

Все может кончиться тем, что санкции будут введены не централизованно, а только рядом стран, которые настроены более решительно любой ценой ограничить приток денег в экономику России. Но тогда это будет тришкин кафтан, так как любые страны, которые введут запрет на экспорт российской нефти, смогут получать ее оттуда, где эмбарго не действует. Такие схемы возможны даже в отношении тех стран внутри Евросоюза, которым дадут длительные исключения. Они смогут стать нефтяными хабами для других стран ЕС и зарабатывать на этом, — предупреждает Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Поставки российской нефти обеспечивают порядка 25% ее потребления в Европе и 8,4% — в мире.

Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то ещё, свободных мощностей просто не существует, — сказал 5 мая генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече техкомитета ОПЕК+.

Однако даже при отсутствии эмбарго после начала боевых действий на Украине европейские покупатели опасаются приобретать российскую нефть из-за санкционных рисков в условиях введения жестких ограничительных мер США, Великобритании и ЕС против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что выпадающие заявки на поставки нефти в европейские страны будут замещаться экспортом на восток.

Тем не менее даже жесткое нефтяное эмбарго не приведет к полному прекращению закупок нефти российского происхождения странами Евросоюза, полагают эксперты. Виной тому серые схемы трейдеров-пиратов, которые скрывают происхождение сырья, чтобы заработать.

Растет количество серых схем закупки сырья из России за счет отказа трейдеров от указания конечного пункта направления ее поставок. К концу апреля поставки нефти из российских портов с использованием перегрузок с танкера на танкер с сокрытием пункта конечной поставки выросло до 600 тысяч баррелей в сутки с нулевых объемов на начало февраля 2022 года, — утверждает Алексей Громов.

Куда пойдёт российская нефть вместо Европы

Китай и Индия увеличили закупки российской нефти с февраля по апрель 2022 года. По информации источников Reuters, в апреле Россия экспортировала в Индию ежесуточно 627 тыс. баррелей нефти Urals по сравнению с 274 тыс. баррелей в сутки в марте. Индийские покупатели готовы приобретать еще больше российской нефти в случае увеличения скидок на нее до уровня цены ниже $70 за баррель. Всего с 24 февраля Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти — на 20% больше всего объема поставок из России в Индию за весь 2021 год, подсчитал Bloomberg. По данным ФТС, в прошлом году Россия продала Индии 1,95 млн тонн сырой нефти, что составило всего 0,83% объема импорта нефти в эту страну. В конце апреля Россия предложила Индии новую схему оплаты, согласно которой за российскую нефть Индия могла бы расплачиваться долларами и евро, а за другие товары — в рублях или рупиях.

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На долю Китая в 2021 году пришлось 30,7% экспорта российской нефти. Независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае увеличили её закупки с конца февраля из-за большого дисконта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times. По данным газеты, рост закупок нефти частными заводами связан с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. Они передают квоты частным компаниям. Как рассказал изданию представитель одного из НПЗ в Шаньдуне, с момента начала конфликта на Украине он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками, чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США. При этом, по его словам, завод взял на себя часть квот на закупку российской нефти у государственных трейдеров.

Громов видит потенциал у роста поставок российских нефти и нефтепродуктов в Индию и Китай даже в случае нефтяного эмбарго в ЕС.

Сейчас это потенциал реализуется по-китайски: госкомпании выполняют условия контрактов с «Роснефтью», получая нефть по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (мощность 80 млн т в год), а дополнительные объемы поставок поступают на частные НПЗ, которые могут и далее увеличивать закупки. Особенно в том случае, если Китай снимет ковидные ограничения, которые сейчас тормозят его экономику, и восстановит тем самым спрос на энергоносители, — прогнозирует он.

Михаил Григорьев предупреждает, что полностью перенаправить нефть для Европы в Китай и другие страны АТР не получится, так как трубопровод ВСТО работает на технологическом пределе, а рост цен на страхование танкеров с российской нефтью и перспектива запрета такого бизнеса для европейских компаний делает нерентабельными такие поставки. Трубопроводный экспорт в Китай, скорее всего, сохранится в полном объеме, уверен стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

Другие препятствия — отказ многих западных перевозчиков работать с грузами из России, что сокращает количество доступных танкеров. После 15 мая танкеры «Совкомфлота» будет затруднительно использовать для перевалки нефти из-за санкций, а по информации британского издания Lloyd's List, компания ведет переговоры о продаже порядка трети своего танкерного флота, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций.

Если дисконт за российское сырье устроит Китай, то туда можно доставить дополнительно до 15 миллионов тонн нефти в год, задействовав железную дорогу: как через русско-китайские погранпереходы, так и через Казахстан и Монголию, — говорит Михаил Григорьев.

Он подчеркивает, что ставить на рост закупок сырья азиатскими партнерами рискованно. Решения о приобретении нефти принимает компания, а не государство. Прецедент с отказом крупнейшего импортера российского коксующегося угля индийского концерна Tata от его закупок из-за риска косвенных санкций показывает, что и другие участники рынка могут последовать его примеру, опасаясь санкций против нефтепереработки сырья из РФ.

Как нефтяное эмбарго ЕС повлияет на мировые цены на нефть и ее добычу в России

В случае если Евросоюз все же придет к консенсусу и введет нефтяное эмбарго против России, нефть может подорожать до $150 с текущих $112 за баррель, полагает Григорьев. Прогнозы Громова находятся в диапазоне $130–140 за баррель, так как ковидные локдауны в Китае ограничивают мировой спрос, Суверов видит цену нефти сорта Brent на уровне $130–150 за баррель.

Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляет до 45%, поэтому сокращение объемов экспорта ударит по его объему. Но Сергей Суверов ожидает лишь 10–15% сокращения бюджетных доходов России в случае введения полного нефтяного эмбарго ЕС против российской нефти и нефтепродуктов, остальные издержки отыграет рост цен на энергоносители.

Также мера скажется на добыче нефти: она упадет не менее, чем на 17–20% от уровня 2021 года, считают аналитики и чиновники.

Boris Babanov/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Такое падение грозит проблемами с дальнейшим запуском скважин на обводненных месторождениях в северных регионах. Но именно их, скорее всего, будут консервировать из-за неэффективности. На высокодебитных и новых месторождениях ограничения не скажутся, — пояснил Суверов.

В конце апреля первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов оценил снижение добычи нефти в России в 17% в 2022 году к уровню прошлого года из-за отказа европейских покупателей приобретать российскую нефть. Ранее, 27 апреля, подобный прогноз опубликовало агентство Reuters со ссылкой на документ Минэкономразвития. Агентство сообщило, что в этом году добыча нефти в России может сократиться на 17% — до 433,8–475,3 млн тонн (8,68–9,5 млн баррелей в сутки). Если это произойдет, добыча станет рекордно низкой с 2003 года, когда она была на уровне 421 млн тонн. В прошлом году добыча составила 524 млн тонн.

Одним из печальных последствий возможного эмбарго станет не только сокращение добычи нефти в России от 20% в год и выше от уровня 2021 года, но и отказ от запуска восточно-сибирских проектов «Роснефти» с легкой низкосернистой нефтью, куда уже вложены большие инвестиции — «Восток ойл». Эмбарго несет и угрозу ухода с российского рынка международных трейдеров, — считает Михаил Григорьев.

Потенциал роста внутреннего потребления нефти в стране он оценивает как невысокий, так как технологические санкции и снижение доходов населения ограничивают рост производств.

России потребуется некоторое время, чтобы перенастроить логистические цепочки и найти достаточное количество покупателей своей нефти за пределами Европы и США. Кроме того, российской экономике потребуется время, чтобы преодолеть санкции и создать дополнительный спрос на нефть внутри страны. Таким образом, добыча сырой нефти начнет восстанавливаться только в середине 2023 года. Однако многие остановленные скважины могут не вернуться к добыче, а это означает, что часть российских резервных мощностей будет уничтожена, — говорится в сообщении консалтинговой компании Rystad Energy.

Lidia Veles/NEWS.ru

Её аналитики оптимистичны, в исследовании сообщается, что несмотря на введенные ограничения, доходы России от продажи нефти вырастут в 2022 году на 45% по сравнению с прошлым годом — до более $180 млрд.