https://static.news.ru/photo/a73f1a0c-cd1c-11e9-a222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, люди какого возраста и каких специальностей чаще прочих испытывают трудности с выплатами займов.

Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%), передаёт ТАСС .

Всего за год 16% сталкивались со сложностями при погашении займов, 24% рассказали, что эта проблема коснулась их родственников и 18% — знакомых. Каждый второй (48%) сообщил, что ни он сам, ни его окружение не сталкивались с такой ситуацией.

Как уже писал News.ru, каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заём на сборы детей к школе. Средняя сумма такого долга составляет примерно 10 тысяч рублей.