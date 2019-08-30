Аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, люди какого возраста и каких специальностей чаще прочих испытывают трудности с выплатами займов.
Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%), передаёт
Всего за год 16% сталкивались со сложностями при погашении займов, 24% рассказали, что эта проблема коснулась их родственников и 18% — знакомых. Каждый второй (48%) сообщил, что ни он сам, ни его окружение не сталкивались с такой ситуацией.
Как уже писал News.ru, каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заём на сборы детей к школе. Средняя сумма такого долга составляет примерно 10 тысяч рублей.