Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги

Минувшим летом количество платежей граждан РФ за онлайн-игры снизилось на 10% в сравнении с тем же временным отрезком годом ранее. При этом покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании ЮMoney.
Аналитики компании
При этом самыми активными покупателями на игровых сервисах оказались жители Чукотки: их траты на профильных сайтах составляли в среднем 1 801 рубль.
Сайты знакомств рублём больше всего поддерживали представители Коми: их средняя покупка оценивается на сумму 561 рубль.
Аналитики связывают снижение платежей на игровых ресурсах с сезоном летних отпусков и выход на плато после пандемийного бума.
Ранее стало известно, что общая задолженность россиян перед банками составляет 955 млрд рублей. В следующему году она может достичь 1 трлн.