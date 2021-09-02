Аналитики рассказали, на что россияне тратят деньги

Минувшим летом количество платежей граждан РФ за онлайн-игры снизилось на 10% в сравнении с тем же временным отрезком годом ранее. При этом покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании ЮMoney.

Аналитики компании изучили более ста миллионов платежей, совершённых россиянами летом 2021 года на более чем 120 тысячах российских и иностранных сайтов. В результате выяснилось, что в сравнении с прошлым летом граждане РФ сделали в 4,7 раза больше покупок на сайтах знакомств. Количество платежей за онлайн-игры сократилось на 10%. Средний чек по стране у игроков составил 527 рублей. Посетители сайтов знакомств в среднем тратили 352 рубля.

При этом самыми активными покупателями на игровых сервисах оказались жители Чукотки: их траты на профильных сайтах составляли в среднем 1 801 рубль.

Сайты знакомств рублём больше всего поддерживали представители Коми: их средняя покупка оценивается на сумму 561 рубль.

Аналитики связывают снижение платежей на игровых ресурсах с сезоном летних отпусков и выход на плато после пандемийного бума.

Ранее стало известно, что общая задолженность россиян перед банками составляет 955 млрд рублей. В следующему году она может достичь 1 трлн.