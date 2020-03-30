https://static.news.ru/photo/df21d366-6325-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча нефти в мире во втором квартале 2020 года может упасть на 10 млн баррелей в сутки, а её цена — понизиться в апреле до $10 за баррель, считают аналитики консалтинговой компании IHS Markit.

К таким последствиям способны привести заполнение хранилищ сырьём и пандемия коронавируса нового типа. Эксперты ожидают сокращения добычи во всём мире, включая страны ОПЕК, пишет Bloomberg.

На данный момент ежесуточно в мире добывают почти 100 млн баррелей нефти, при этом спрос на неё сократится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем 2019 года, а некоторые производители столкнутся с отрицательными ценами, заявили в IHS Markit.

Как сообщал NEWS.ru ранее, цена нефти, добываемой в Мексике, опустилась до $10,37 за баррель. Минимальной отметки стоимость мексиканской нефти достигла впервые за 21 год. Аналитики государственной нефтегазовой компании Pemex сообщают о том, что нефть подешевела с 27 марта 2020 года на 20,3%.