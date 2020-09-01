Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

https://static.news.ru/photo/b69fcf68-ec07-11ea-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Аналитики прогнозируют, что в сентябре 2020 года инфляция достигнет уровня 3.6%, а к концу года до 3,7%.

Отмечается, что в мае годовая инфляция снизилась до 3%, тогда как в апреле она достигла уровня в 3,1%, по данным Росстата.

Тем не менее, снятие ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции ускорило рост инфляции в июне до 3,2%, а в июле показатель достиг 3,4%, сообщает ПРАЙМ.

Аналитики спрогнозировали, что годовая инфляция достигнет уровня 3,8%. Центробанк РФ дал прогноз уровня годовой инфляции в 3,7-4,2%, в конце 2021 года ЦБ РФ ожидает инфляции в 3,5–4%.

Большинство аналитиков не ждёт в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4–3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, — сообщили в ПРАЙМ.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин назвал показатели годовой инфляции в России. Российский лидер считает, что уровень инфляции в РФ составит в 2020 году около 3,4–3,41%. Он также отметил, что пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, миновал.