Аналитики предсказали стремительный взлёт рубля

https://static.news.ru/photo/062c6bc8-cf1e-11eb-8461-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аналитики считают, что встреча Байдена и Путина положительно скажется на курсе рубля и в скором времени он может стремительно взлететь. Также саммит лидеров двух стран хорошо скажется на котировках отечественных акций, сообщает Life.

По мнению аналитиков, курс рубля после этой встречи стал расти , как и биржевые индексы. Рубль может совершить прорыв года, а доллар — опуститься ниже психологической отметки. Однако, инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что итоги женевского саммита для российских активов лучше считать «умеренно позитивными».

После завершения переговоров индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,19%, составив 3829,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,31% до уровня 1679,02 пункта. Рубль усилил позиции к доллару. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87.

Так инвесторы и валютный рынок отреагировали на заявление Путина о том, что страны договорились вернуть послов. А также на то, что США и Россия начнут консультации по кибербезопасности.

Как сообщалось ранее, объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию россиян. Эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.