Аналитики предсказали стремительный взлёт рубля

Аналитики считают, что встреча Байдена и Путина положительно скажется на курсе рубля и в скором времени он может стремительно взлететь. Также саммит лидеров двух стран хорошо скажется на котировках отечественных акций, сообщает Life.
По мнению аналитиков, курс рубля после этой встречи стал
После завершения переговоров индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,19%, составив 3829,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,31% до уровня 1679,02 пункта. Рубль усилил позиции к доллару. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87.
Так инвесторы и валютный рынок отреагировали на заявление Путина о том, что страны договорились вернуть послов. А также на то, что США и Россия начнут консультации по кибербезопасности.
Как сообщалось ранее, объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию россиян. Эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.