Российской пшенице предрекли трудности на мировом рынке «Коммерсант»: Россия столкнется с трудностями при экспорте пшеницы на мировой рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2022 года показатели экспорта российской пшеницы могут достичь рекордных значений в 4–4,8 миллиона тонн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отраслевых аналитиков. При этом они же отмечают, что в дальнейшем транспортировка агрокультуры на мировой рынок может быть затруднена — проблемы могут появиться из-за конкуренции с украинским зерном и снижения цен на пшеницу в других странах.

Исходная оценка декабрьского экспорта находится на уровне 4,2 миллиона тонн, заметил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако, сказал он, на фоне резкого ухудшения погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложностей на Черном море итоговые значения могут не достичь и отметки в четыре миллиона. По словам Рылько, внутренний рынок испытывает давление в связи с задержками с вывозом пшеницы.

Как сказал источник газеты в крупном экспорте, на юге ухудшилась погода, из-за чего было «потеряно десять дней». Инсайдер заметил, что прогнозы по рекордному вывозу имеют шансы не оправдаться.

Кроме того, сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора, заявили представители «Совэкона». Помимо прочего, стоимость пшеницы падает на мировых рынках. Этот фактор тоже окажет влияние на ситуацию с экспортом.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что Россия способна поставлять свое зерно самым нуждающимся странам и полностью заместить украинское на внешнем рынке. По его словам, доля украинского зерна в мировом производстве составляет 2% и Россия готова поставлять его всем странам по доступным ценам.